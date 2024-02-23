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62. dakikada Çaykur Rizespor'un sol taraftan kazandığı korneri Hojer kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Seyfettin Anıl Yaşar'ın arka direğe indirdiği topa Mocsi dokundu. Meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta gitti.

54. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Moundilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Holse, plase bir vuruşla topu kaleci Tarık Çetin'in yanından filelere gönderdi: 2-0.

45. dakikada Samsunspor savunmasının hatasında topla buluşan Olawoyin'in ara pasında Zeqiri, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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12. dakikada Samsunspor öne geçti. Zeki Yavru'nun sol taraftan ceza sahası içine ortasında Mocsi'nin uzaklaştıramadığı top, Van Drongelen'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Yılport Samsunspor , Çaykur Rizespor ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı.

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