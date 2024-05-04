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Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Taraftar gruplarını tahrik edici, aşağılayıcı, küfür içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcılarının profil hesapları üzerinde yapılan araştırma sonucu A.F.D, S.E, G.G, M.E.Ö, S.N, H.A, G.K. ve F.D. gözaltına alındı.

Bu kapsamda bazı sosyal medya hesaplarından Yılport Samsunspor - Trabzonspor maçıyla ilgili olumsuz paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sanal devriye faaliyeti yürütüldü.

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