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İzmir kampının kısa süreceğini, daha sonra iki haftalık yurt dışı kampının yapılacağını aktaran Göktekin, olimpiyatlara yönelik hazırlık çalışmalarını kamplarda sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Göktekin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporcuların performanslarının üst seviyeye çıkarılması için analizlerin yapıldığını kaydetti.

Toparlanma kampı yaptıklarını vurgulayan Göktekin, "Avrupa Şampiyonası'ndan yeni döndük. Antrenman planlamasını da o yönde yaptık. Taktik antrenmanlara biraz daha fazla zaman ayrıldı. Olimpiyatta yapılacak seriler üzerine çalışma yapıldı." diye konuştu.

Göktekin, Bolu kampının verimli geçtiğini belirterek, bir günlük ara sonrası İzmir'de kampa gireceklerini söyledi.

Bolu kampında Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer ve Kerem Şener yer aldı.

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