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Fransa'nın Carquefou kasabasında gerçekleştirilen etkinlikte piste çıkan Turgay Bayram ise 8 dakika 42.72 saniyelik süresiyle erkekler 3000 metre engelli yarışını 3. sırada tamamladı.

Özlem, Andujar kasabasında düzenlenen organizasyondaki 59,25 metrelik derecesiyle kadınlar disk atma, Alperen de 2,24 metrelik derecesiyle erkekler yüksek atlamada zirvede yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Özlem ve Alperen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

Emre Belözoğlu: Son hafta her şeyimizi ortaya koyacağız

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