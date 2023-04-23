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Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ise ellerindeki meşaleler ve Samsunspor bayraklarıyla kutlama lara katıldı.

Taraftarlar, karşılaşma sırasında yaşadıkları sevinci stat dışına taşıdı ve kentte sevinç gösterileri düzenlemeye başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenen Samsunspor, normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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