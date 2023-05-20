İSTANBUL AA- Kızı Birgi Canberk Sesigüzel, sanatçının vefatına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının gece saatlerinde yaşamını yitirdiğini belirterek "Babam gece 02.45 sularında rahmetli oldu. Yarın Teşvikiye Camisi'nden öğle namazını müteakip cenazesi kaldırılacak. Büyükçekmece Mezarlığı'na annemin yanına defnedilecek." dedi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 1 Temmuz 1937'de doğan sanatçı, ortaöğrenimden sonra eğitimini yarıda bırakarak müzikle ilgilenmeye başladı. Sesigüzel, sanat hayatına İstanbul Radyosunun 1961'de açtığı yarışmayı kazanarak adım attı.

"Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük” adlı ilk 45'liğini çıkardıktan sonra Ankara Radyosu ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran sanatçı, "Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu" türküleriyle altın plak kazandı.

Sinema oyunculuğuna 1963'te "Kara Yılan" filmi ile adım atan sanatçı, 1964'te Fabrikanın Gülü, 1966'da "Kara Tren", 1969'da "Aşk Türküsü", "Mahallenin Namusu", 1970'de "Kaderin Oyunu" adlı filmlerde rol aldı.

Usta sanatçı 1966'da "Geceler Yarim Oldu" ve "Burçak Tarlası", 1968'de ise "Kara Sevda" filmlerinin müziklerini yaptı.

Oyuncu arkadaşlarıyla 1975'te Film-San Vakfını kuran Sesigüzel, 1977’de "Bir Yiğit Gurbete Gitse" filminde oynadı.