HABER: YUSUF TOLGA ÜNKER

Sanatta Engel Yok Vakfı adına Başkan Yasemin ZANBAK tarafından organize edilen Sempozyumun başkanlığını, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Prof. Melihat TÜZÜN yaptı. Sempozyum, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi, Mürefte Güzelleştirme ve Turizm Derneği ile Kutman Şarapları destekleri ile gerçekleştirildi. İstanbul Sanat Magazin tarafından basın desteği verilen sempozyum çalıştay sergisinde resim, çini, seramik, takı ve fotoğraf dallarındaki eserler sanat severlerin beğenisine sunuldu.

Sempozyuma katılan Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, “Sanatın evrensel gücüyle engelleri aşan bu özel buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birbirinden değerli sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum” diyerek etkinliği düzenleyen Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak ve Sempozyum Başkanı Prof. Melihat Tüzün’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Var’a etkinlikte yer alan Perihan Keki ve Cenap Caner tarafından iki tablo hediye edildi.

16 Ağustos 25 Cumartesi günü açılışı yapılan sempozyumun Sanat Çalıştay sergisinde, Türkiye, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Kazakistan, İran, Sırbistan, Thailand, Karadağ, Hindistan, Bosna Hersek ve Özbekistan’dan katılan 39 sanatçının 4 gün boyunca ürettikleri 150’ye yakın eser sergilendi. Sergi açılışına Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Meclis üyesi Kemal Yazıcı, Tekirdağ İl yönetiminden Tarkan Koçer, Şarköy Meclis üyesi Kaan Keresteci de katıldı.

Adnan Kutman, Kutman Şarapları’nın 1896’dan günümüze olan tarihçesini dile getirdi ve Mürefte’de Sanatta Engel Yok Vakfıyla birlikte anlamlı bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, sempozyumu gerçekleştirenlere ve katılımcılara, takdir ve teşekkürlerini sundu. Sanatçıların katılım belgeleri, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak, Sempozyum Başkanı Prof. Melihat Tüzün tarafından takdim edildi.

Sanatta Engel Yok Vakfı Sanat ve Basın Danışmanı Harika Ören, “Sanatta Engel Yok Vakfı’nın, resim yapan, kitap yazan engelli sanatçıların yaşamlarına dokunmak, kolaylaştırmak, destek olmak ve onları sosyalleştirerek farkındalık yaratmak için çıktığı yolda gururla yürümeye devam etmenin mutluluğunun bilinciyle hareket ettiğini” belirtti.