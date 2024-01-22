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Gümüş, itfaiye ve doktorlara teşekkür etti.

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Yaralıya müdahale eden doktorlar, şişin çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı işçi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçi Mehmet Gümüş'ün ayağına çalıştığı inşaatta demir şiş saplandı. Bir kısmı ayağında, bir kısmı dışarda kalan şişi gören Gümüş, arkadaşlarından yardım istedi.

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