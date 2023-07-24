Şanlıurfa

Şanlıurfa'da başladıkları kickboks branşında Türkiye şampiyonlukları elde eden 20 yaşındaki milli sporcu Emray Yaşar ile 17 yaşındaki Muhittin Akaltun, milli formayla başarılar elde edebilmek için ter döküyor.

Spor lisesinde 5 yıl önce kickboksla tanışan, sonrasında boksa da ilgi duyan Emrah Yaşar, kısa sürede çalışmalarının meyvesini alarak, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası müsabakalarda dereceler elde etti. Haliliye Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde spora devam eden Yaşar, son olarak bu ay Mardin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Kasım ayında Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 81 kiloda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Kickboksa dünya şampiyonu ablası Fatma Nurseven Akaltun'nun yönlendirmesiyle 4 yıl önce başlayan Muhittin Akaltun da Mardin'de düzenlenen kickboks turnuvasında gençlerde şampiyon oldu ve kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılmaya hakkı elde etti.

Kickboks antrenörü Serhat Akagündüz'ün gözetiminde çalışmalarına devam eden Yaşar ile Akaltun, milli formayla başarılar elde etmek için çalışıyor.

Yaşar: "Ülkemi büyüklerde Portekiz'de temsil edeceğim"

Milli sporcu Emrah Yaşar, kickboksu severek yaptığını ve hem antrenmanlarda hem de müsabakalarda ilk günkü heyecanla ringe çıktığını belirtti.

Katıldığı müsabakalardan dereceyle döndüğünü anlatan Yaşar, İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda 85 kiloda altın madalya kazandığını ve geçen yıl Konya'da düzenlenen 2021 İslami Dayanışma Oyunları'na katıldığını anımsattı.

Yaşar, milli formayı Portekiz'de temsil edecek olmanın heyecanını yaşadığını anlatarak, "Yaklaşık 5 yıl önce kickboksla tanıştım. Kısa sürede Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında yaklaşık 20 madalya kazandım. Bu yıl İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da altın madalya aldım. Son alarak Mardin'de düzenlenen şampiyonda altın madalya kazandım. Önemli başarılar elde ettim. Bu yıl ilk kez büyüklerde yarıştım. Portekiz'e gitmeye hak kazandım. Bu başarı bir yıllık çalışmanın ardından oldu. Gençlerde Avrupa şampiyonu olmuştum. Şimdi ülkemi büyüklerde Portekiz'de temsil edeceğim. İnanıyorum ki altın madalya ile döneceğiz. Bana inanan ve emeği geçenleri mahcup etmeyeceğim inşallah." dedi.

Akaltun: "Hep birlikte ülkemizin bayrağını dalgalandıracağız"

Türkiye'de gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Şampiyonası'nda tek dökecek Muhittin Akaltun, katıldığı çeşitli turnuvalarda dereceye girerek madalyalar kazandığını ifade etti.

Turnuvalarda kazandığı puanlar neticesinde İstanbul'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonasın'a katılma hakkı kazandığını anlatan Akaltun, "Şanlıurfa'da, İstanbul'da ve Mardin'de düzenlenen müsabakalarda altın madalya kazandım. Aldığım puanla ilk defa gençler kategorisinde müsabakalara katılacağım. İlk defa Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılacağım. Emrah abimle çalışıyorum. İnanıyorum ki hep birlikte ülkemizin bayrağını dalgalandıracağız. İlk hedefim Avrupa şampiyonluğu. Gelecek sene de Dünya Şampiyonası'na katılıp, ay-yıldız bayrağımız dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Akagündüz: "Sporcularımızın moral ve motivasyonları yüksek"

Kickboks antrenörü Serhat Akagündüz, Şanlıurfa'da sporcuların ve sporun gelişimi için ellerindeki bütün imkanı kullanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kickboksun çok emek ve disiplin isteyen bir spor olduğunu dile getiren Akagündüz, dünya ve Avrupa müsabakalarına katılarak derece elde eden çok sayıda sporcu yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Portekiz'deki Dünya Şampiyonası'na 4 sporcuyla katılacaklarını dile getiren Akagündüz, "Bu yıl zorlu müsabakalarda önemli başarılar kazandık. Takım olarak güzel bir grafik elde ettik. Müsabakalarda elde ettiğimiz puanla sporcularımız Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Önümüzde 3 ay gibi kısa bir süre var. Sporcularımız hazırlıklarına sıkı bir şekilde devam ediyor. Sporcularımızın Portekiz'de düzenlenecek şampiyonda bizi gururlandıracaklarından şüphemiz yok. Bir yıldır bu müsabaka için çalışıyoruz. Sporcularımızın moral ve motivasyonları yüksek. Bu yıl 2 sporcumuz da Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Hazırlıklarımız devam ediyor. İnanıyorum ki hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA