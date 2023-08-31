Ankara

Milli takımın tecrübeli başantrenörü, şunları kaydetti:

"Maçta zorlandığımız anlar oldu ama böyle bir maça ihtiyacımız vardı. Şimdi motivasyonumuz çok daha yüksek. Şampiyonada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bugün Türkiye için önemli bir gün. Bugün de kazanmak bizim için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Maçtan önce takıma, 'Bugün Türk halkı için oynayın çünkü onların bizimle gurur duymasını istiyorum' dedim. Bugün Türk halkına güzel bir hediye verdiğimizi düşünüyorum. Fakat işimiz henüz bitmedi."

AA