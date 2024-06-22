Öykü Gürman, ikizi Berk Gürman ile birlikte seslendirdiği "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısıyla tanınan bir isim. Son günlerde Yunanistan tatilinde yaşadığı deneyimi anlatırken dikkatleri üzerine çekti.

Tatilini değerlendiren Gürman, Yunanistan'ın Türkiye'ye göre daha hesaplı olduğunu ifade etti ve Yunan mutfağını övdü. Özellikle deniz ürünleri konusunda Yunanistan'ın başarılı olduğunu ve fiyatların da uygun olduğunu belirtti.

Ancak tartışmalara neden olan nokta, Gürman'ın "iki kişi için 35 Euro'ya (1.233 TL) gayet doyduk" açıklaması oldu. Muhabirlerin "bahşiş verdiniz mi?" sorusuna ise Gürman, "Onlar bence içinde alıyorlar" yanıtını verdi.

Bu açıklamalar, Yunanistan'da bahşiş kültürü ve hizmet sektöründeki uygulamalar üzerine tartışmalara yol açtı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.