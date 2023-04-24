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TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü açıldı

Platformun sohbet edebildiği, kod yazabildiği ve resimler yaratabildiği bildirilen açıklamada, GigaChat'in uluslararası rakiplerinin aksine Rusça olarak daha "akıllıca" iletişim kurabildiği belirtildi.

GigaChat adlı bir yapay zeka sohbet robotunun çalışmaya başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, platformun başlangıçta sadece özel davetiye aracılığıyla kullanılabileceği kaydedildi.

MOSKOVA AA- Sberbank 'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yapay zeka alanındaki küresel rekabete katıldığı belirtildi.

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