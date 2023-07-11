İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ManpowerGroup, temmuz-eylül aylarını kapsayan 2023'ün üçüncü çeyreğinde işe alım beklentilerini ölçmek için 41 ülkede 38 bin 849 işverenle İstihdama Genel Bakış Anketi’ni yaptı. Anket, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı da dahil olmak üzere ekonomik gerilemenin birçok çalışan ve kuruluş için hala acil endişeler içerisinde olduğu bir dönemde gerçekleştirildi. Ayrıca, anket yaklaşık 14 aydır süren Ukrayna-Rusya çatışmasının özellikle Avrupa'da istihdam beklentilerini etkilemeye devam ettiği bir dönemde yapıldı.

Araştırmaya göre, mevsimsellikten arındırılmış NEO 28'e yükselirken, işverenler, 2023'ün 3'üncü çeyreğinde çalışan seviyelerini geçen çeyreğe göre daha hızlı artırmayı planlıyor. Küresel görünüm geçen çeyrekten bu yana 5 puan artarken çoğu ülkede 2023'ün 2'nci çeyreğine kıyasla ılımlı artışlar oldu. Ancak istihdam görünümü, devam eden ekonomik krizin baskısıyla geçen yılın bu dönemine göre hala yüzde 4 puan daha düşük düzeyde gerçekleşti.

Bu zorluklara rağmen, birçok işveren kuruluşlarının büyümeye devam ettiğini ve yeni yeteneklere olan talebin arttığını belirtti. Güney ve Orta Amerika bölgesi, 3. çeyrek için en düşük ve en yüksek istihdam beklentilerine sahip ülkeleri içerdi. Kosta Rika 2023'ün üçüncü çeyreği için en yüksek istihdam görünümünün beklendiği ülke olurken Arjantin en düşük beklentiye sahip ülke oldu.

Ankete göre Türkiye’de ise Temmuz-Eylül 2023 döneminde işverenler, yüzde 25 puanlık NEO ile güçlü bir işe alım ortamı bekliyor. İş piyasasına yönelik beklentiler geçen çeyreğe kıyasla yüzde 2 puan, geçen yılın bu dönemine göre ise yüzde 4 puan arttı. Türkiye, istihdam görünümü açısından bölge ortalamasının 5 puan üzerindeki puanı ile listenin üst yarısında yer aldı.

Türkiye'de 9 sektörün tamamında çalışan sayısında artış bekleniyor

Türkiye'deki 9 sektörün tamamında NEO puanları, işverenlerin Temmuz-Eylül 2023 döneminde çalışanların sayısında artış beklediğini gösteriyor. Türkiye'deki en rekabetçi sektör, 2023'ün 2'nci çeyreğinden bu yana 11 puan, 2022'nin 3'ncü çeyreğinden bu yana ise 26 puan artış göstererek 36 NEO puanına ulaşan finans ve gayrimenkul sektörü oldu. Bu sektör aynı zamanda 2023'ün 2'nci çeyreğinden bu yana beklentilerdeki en büyük artışın olduğu sektör. Ayrıca Türkiye, finans ve gayrimenkul sektörünün çeyreklik artışında 41 ülkenin ortalama çeyreklik artışını 9 puan geride bırakarak dünya genelinde onuncu sırada yer alıyor.

Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

"Finans ve gayrimenkul (36), sağlık ve yaşam bilimleri (31), taşımacılık ve lojistik & otomotiv (31), bilgi teknolojileri (26), endüstriyel ürünler ve malzemeler (18), tüketim malları ve hizmetleri (17), enerji ve kamu hizmetleri (15), iletişim hizmetleri (3) diğer (15)"

En güçlü ve en zayıf bölgeler

Türkiye'nin 7 bölgesinden 6'sında işverenler Temmuz-Eylül 2023 döneminde çalışan sayılarında artış beklerken, sadece bir bölgede düşüş bekleniyor. Türkiye'deki en rekabetçi bölge, 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana yüzde 2 puan, 2022'nin 3. çeyreğinden bu yana ise yüzde 7 puan artışla 27 NEO puana ulaşan Akdeniz Bölgesi oldu. Geçen yılın aynı çeyreğinden bu yana en fazla artış gösteren bölge ise yüzde 24 puanlık değişimle Doğu Anadolu bölgesi oldu. Bölgelerin NEO puanları Akdeniz (27), Marmara (24) İç Anadolu (23), Karadeniz (22), Doğu Anadolu (9), Güneydoğu Anadolu (7), Ege (-1) şeklinde oldu.

Organizasyon büyüklüğü açısından tüm kurumlar 2023'ün üçüncü çeyreğinde çalışan seviyelerinde artış bekliyor. 250'den fazla çalışanı olan büyük kuruluşlardaki işverenler, 2023'ün 2'nci çeyreğinden bu yana yüzde 3 puan ve geçen yılın aynı döneminden bu yana yüzde 1 puan artışla 30 NEO puana ulaşarak en iyimser işverenler oldu.

Geçen çeyrekten bu yana beklentilerdeki en büyük artış mikro kuruluşlarda (10'dan az çalışanı olan) ve küçük kuruluşlarda (10 - 49 çalışanı olan) gerçekleşti. Her iki kuruluş türü de 2023'ün 2'nci çeyreğinden bu yana yüzde 5 puanlık bir artış bekliyor. Ayrıca bu çeyrek, 10 yıldan uzun bir süredir 10'dan az çalışanı olan mikro kuruluşlarda kaydedilen en yüksek NEO puanın görüldüğü çeyrek oldu. Bu kuruluşlarda en son 2012 yılının 2'nci çeyreğinde 25 NEO puanı görülmüştü. Kuruluş büyüklükleri açısından NEO puanları 250+ (30) ,10-49 (24), 50-249 (23), 10'dan az (19) şeklinde gerçekleşti.

"Sonuçlar, Türkiye'nin değişen piyasa koşullarına uyum yeteneğini gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, araştırmanın yapıldığı dönemde Türkiye'de seçim dönemli belirsizlik yarattığını ve bu durumun ekonomik belirsizlikle de birleştiğini bildirdi.

Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu belirsizliklerin etkisinin azalmakta olduğuna dikkati çeken Narlı, şunları kaydetti:

"Ancak, yakın zamanda meydana gelen yıkıcı depremlerin etkileri hala devam ediyor. Bu deprem çok yıkıcı bir etki yaratmış olsa da bölgedeki büyük sanayi tesislerinin çok fazla etkilenmemiş olması istihdam üzerinde nispeten olumlu bir etki yaratmaya devam ediyor. Türkiye'deki iş piyasasının büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Son anket sonuçları da önümüzdeki çeyrek için Türkiye'de işe alım ortamının güven verici ve iyileşmekte olduğunu ortaya koyuyor. Sonuçlar, çeşitli sektörlerde artan yetenek talebine işaret etmekte ve Türkiye'nin esnekliğini ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneğini göstermektedir.

Öte yandan ManpowerGroup olarak biz de bilgi birikimimiz ve deneyimimizle istihdam seferberliğine önemli katkıda bulunuyoruz. Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın uzun vadeli istihdam ihtiyaçlarına katkı sağlamak için tüm paydaşlarımızla iletişim halindeyiz. ManpowerGroup Türkiye olarak hem işletmelere hem de iş arayanlara destek olmaya kararlıyız. İstihdam dünyası için yenilikçi çözümler sunmaya ve bireyleri tam potansiyellerine ulaşmaları için desteklemeye devam edeceğiz."

AA