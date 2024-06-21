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Ünlüer, mesajında, "Kahramanmaraş Onikişubat nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsaya yapılan külliyenin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsaya yapılan külliyenin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

Şehit yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, aileyi teselli etmeye çalıştı.

Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, askeri erkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, şehidin Hasancıklı Mahallesi'ndeki evine giderek, baba Kalender ile anne Ayşe Horoz'a acı haberi verdi.

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