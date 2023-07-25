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Kılınan namaz ve helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi beldedeki asri mezarlıkta defnedildi.

Şehit Yıldırım için Uzungeçit beldesi meydanında da bir tören yapıldı.

Törene, şehidin yakınları, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkan Vekili Zafer Kuran, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve askerler katıldı.

Yıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesine uğurlandı.

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