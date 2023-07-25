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Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu gören baba İlhan ve anne Fatma Can, gözyaşı döktü.

Buradaki törene şehidin yakınları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Can için daha sonra Fethi Yaşar Parkı'nda tören düzenlendi.

Şehit Can'ın naaşı, helallik alınması için Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

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