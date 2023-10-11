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Çakmak ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Antalya'da Aksu Kaymakam Vekili ve Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İlçe Belediye Başkanı Halil Şahin ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakmak'ın şehadet haberini Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Antalya'ya yerleşen baba Abdüllatif ve anne Fikret Çakmak'a verdi.

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