Kurtuluş savaşı Türk Halkının var olma savaşıdır. Yüzlerce değil, binlerce insanın içini dağlayan insan öyküleriyle dolu bir mücadeledir. Bağımsızlık savaşı Yüce Atatürk sayesinde, tüm halkını tek bir amaç için birleştirip lideri olmuş ve kazanılmış kurtuluş savaşıdır. Millî mücadelenin unutulmaz kahramanlarından biri olan Şerife Bacı, millî mücadele döneminde deniz yoluyla İnebolu'ya getirilen cephanenin Türk ordusuna ulaştırılmasındaki fedakârlığını tarih yazmıştır. 1921 kışında kağnı ile cepheye mühimmat taşırken 9 aylık bebeği ile cepheye silah taşırken donarak şehit olan Kastamonulu Şerife Bacı, Türk kadınının İstiklal Harbindeki sembol isimlerinden biri olmuştur. Top mermileri ıslanmasın diye, çocuğunu üstünü değil mermilerin üstünü örtmüştür.

ŞEHİT ŞERİFE BACI SANAT ÖDÜLLERİ

Kastamonu Araç Kültür Sanat Eğitim Derneği tarafından Kağıthane Sultan Selim Kültür merkezinde düzenlenen etkinlikte 2025 başarılı sanatçılara ödül verildi. Başkan Rafettin Ayvacı’nın açılış konuşması ardından başlayan etkinlik sonuna kadar ilgiyle takip edildi. Programın sunuculuğunu tiyatro sanatçısı sayın Yaşar Ayvacı yaptı. Program ses sanatçısı Emine Şahin’in muhteşem yorumu ve duygusal şarkısıyla başlayıp dalında uzman sanatçıların şarkı ve türküleriyle devam etti.

AŞK YAZARINA ŞEHİT ŞERİFE BACI SANAT ÖDÜLÜ VERİLDİ

Basında aşk yazarı olarak bilinen, ismi tescil edilmiş Mustafa Çifci’de ödül alan sanatçılar arasındaydı.

Aşk Yazarı, Atatürk ve Türk Kadını adlı araştırma yazılarıyla, tarihin derinliklerinde MÖ 200 yıllarında yaşamış Dünya’nın ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun’la ilgili araştırmalarıyla topluma kültürel katkı sağlamıştır. Aynı zamanda kültür ve fikir adamları ansiklopedisine kabul edilen bir yazardır. Yazdığı 25 kitapla Cumhuriyet sevdalısı olduğu her yazısında net olarak bellidir.

ŞEHİT ŞERİFE BACI 2025 SANAT ÖDÜLLERİ ALAN SANATÇILAR



Şair- yazar:

Rafettin Ayvacı: şair, yazar, yayın yönetmeni

Hidayet Yünsel: şair yazar tarihçi

Mustafa Çifci: Aşk yazarı

Esra Bezci: Ressam

Abdulkadir Akın. Gazeteci yazar

Hatice Işık: Şerife Bacı derneği başkanı

Fersan Özsavci: Gazeteci yazar

Zülfiye Yıldız: STK temsilcisi

Nurgül Değirmenci: Üsküdar Kastamonulular derneği başkanı

Hüsniye Hançer: Organizatör

Münevver Ateşoğlu: Üsküdar Bolulular derneği başkanı

Eren Serdar Erzincan

İsmail Derya Boz

Kasım Kara

Şengül Yüce Demir

Tahsin Şentürk

Tolgacan Özcan



Sanatçılar:

Gülay Özata yılmaz

Hüseyin Güdücü

Ersin Ersin

Emine Şahin

Selfinaz Deniz

Mehmet Pala

Aylin Dönmez

Azize Sultan

Gönül Şahin

İsa Karayunluk

Selma Şahin- Hilal TV

Seher Aksoy

Emiray



Tarihin anlı şanlı destan yazan tarihimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun, rahmetleri bol olsun. Saygıyla, özlemle…

(Haber Merkezi)