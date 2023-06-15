İSTANBUL AA- Şahin'in 1981'de faaliyete başlayan ve bugüne kadar birçok önemli sanatçının albümünü müzikseverlerle buluşturan yapım firması Lider Müzik, arşiv kayıtlarını bugüne taşıyor.

Başta Zeki Müren olmak üzere Bülent Ersoy, Gönül Akkor, Ahmet Selçuk İlkan ve Behiye Aksoy gibi sanat dünyasının albüm çalışmalarında imzası olan firma, albüm katalogları arasında yer alan Zeki Müren'in "Masal" (1986), Selami Şahin'in "Hastayım Sana" (1985) ve "Seninle Başım Dertte" (1983) çalışmalarını yeniden dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Albümler, plak ve kaset formatlılarında yayınlandıkları dönemden bu yana yeniden ilk kez plak olarak basılacak.

Yeniden düzenlenen baskıda, orijinal şarkı dizimi ve kapak tasarımlarına sadık kalındı. Plaklar, yarından itibaren satışa sunulacak.