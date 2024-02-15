Serbest piyasada 30,7660 liradan alınan dolar, 30,7680 liradan satılıyor. 33,0080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,0100 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,7510 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9270 lira olmuştuKaynak: AA
Serbest piyasada 30,7660 liradan alınan dolar, 30,7680 liradan satılıyor. 33,0080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,0100 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,7510 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9270 lira olmuştuKaynak: AA
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