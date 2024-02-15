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Dün doların satış fiyatı 30,7510 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9270 lira olmuştu

Serbest piyasada 30,7660 liradan alınan dolar , 30,7680 liradan satılıyor. 33,0080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,0100 lira olarak belirlendi.

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