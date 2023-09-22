Serbest piyasada 27,1360 liradan alınan dolar 27,1380 liradan satılıyor. 28,9060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,9080 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,1070 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9240 lira olmuştu
AA
Serbest piyasada 27,1360 liradan alınan dolar 27,1380 liradan satılıyor. 28,9060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,9080 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,1070 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9240 lira olmuştu
AA
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