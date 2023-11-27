Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı, İnegöl Beşiktaşlılar Derneği’nin düzenlediği gecede kongre üyelerinden destek istedi.

Projelerini anlatan Adalı, gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda seçildiği takdirde “3 Aralık’tan sonra bambaşka bir Beşiktaş göreceksiniz" diyerek kongre üyelerine seslendi.

"Biz en iyiyiz’ diyebileceğiniz bir Beşiktaş yaratacağız diyen Adalı konuşmasında, "Gelecek sene şampiyon olacağımızın sözünü de şimdiden veriyorum. Beşiktaş’ın borcu App ile ödenmez. Beşiktaş’ın borcunun nasıl ödeneceğini çarşamba günü herkese göstereceğiz. 4.5 sene sonra tüm rakiplerimizden daha fazla gayrimenkulümüz olacak. Futbol Akademisi’ni nasıl yapacağımızı çarşamba günü anlatacağız. Bu proje hayata geçtiği zaman, her sene 2-3 oyuncuyu A takıma çıkarmayı planlıyoruz. Altyapıdan yurt dışına gönderdiğimiz oyuncuların yerlerine aldığımız oyunculara daha fazla para ödedik. Futbolcu satışından gelecek gelirle mevcut borcun ödenmesi imkansız. Kimse ödeyemez. Gayrimenkul projesi hayata geçtiğinde 4 - 4.5 sene içinde mali tablomuz sizlerin istediği gibi olacak. Sydney, Bebe ve Alves transferlerini de benim yaptığım söyleniyor ama o transferler olduğunda ben cezaevindeydim. Cezaevinden transfer mi yapacaktım? Mukavelesi bitmeye yakın 3-4 tane isim var. Rıza Hoca ile birkaç gün içinde yeniden bir araya geleceğiz. Gerekli tüm hamleleri yapacağız, merak etmeyin.” ifadelerini kullandı.