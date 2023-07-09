İSTANBUL- BY Woods, sevilen sanatçı Serdar Ortaç’ı İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı. Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz havasında gerçekleşen konserde Ortaç, sahne şovlarıyla herkesi büyüledi. Sekiz binden fazla kişinin hayranlıkla izlediği ve coşkuyla eşlik ettiği konserde Serdar Ortaç; Karabiberim, Mesafe ve Bilsem Ki gibi birçok hit parçasını seslendirdi. 2 saat boyunca sahnede kalan Türk Pop Müziği’nin başarılı ismi, 7 Ekim’de bir kez daha YBY Woods sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek.

Konserden önce de eğlenceli aktiviteler düzenleyen ve kapılarını 15.00’te açarak insanlara keyifli deneyimler sunan YBY Woods’ta gün, gülen yüzlerle noktalandı.

HABER: METE YILMAZ