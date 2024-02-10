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Bu sonuçla puanını 60'a yükselten Inter liderliğini sürdürürken, 38 puanlı Roma 5. sırada yer aldı.

Milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu Inter'de 90 dakika sahada kaldı, Roma'da oynayan Zeki Çelik ise yedek bekledi.

Roma'nın gollerini 28. dakikada Gianluca Mancini ile 44. dakikada Stephan El Shaarawy kaydetti.

Inter, 17. dakikada Francesco Acerbi, 49. dakikada Marcus Thuram, 56. dakikada Angelino (Kendi kalesine) ve 90+3. dakikada Alessandro Bastoni'nin golleriyle maçı 4-2 kazanarak, 3 puana uzanan taraf oldu.

Serie A 'da günün öne çıkan maçında Roma ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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