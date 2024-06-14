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Türkiye'de Özel Sporcular dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu

UEFA icra kurulu üyesi Yardımcı ile federasyon başkanları, 1 ay sürecek şampiyonayla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Servet Yardımcı , 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ( EURO 2024 ) ev sahipliği yapacak Almanya 'da bugün başlayacak şampiyona öncesinde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, İngiltere Futbol Federasyon Başkanı Debbie Hewitt ve Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ile buluştu.

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