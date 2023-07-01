İSTANBUL- Bayram tatilinde sahne maratonuna Bodrum’da başlayan İrem Derici ardından İstanbul, Sinop, Bodrum ve Çeşme’de sevenleriyle buluşmuştu. Derici dün akşam da Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel’de sahne aldı. Siyah beyaz elbisesiyle bu kez şık bir tarz tercih eden Derici, her zamanki enerjisiyle seyirciyi coşturdu.

İrem Derici sahnedeyken sevgilisi Atakan Işıktutan’a ne kadar aşık olduğunu, onu Alaçatı’da bıraktığını ve özlediğini söyledi. O esnada sahneye sürpriz bir şampanya geldi. Şampanyayı Çeşme’deki Atakan Işıktutan’ın gönderdiğini öğrenen Derici duygulandı. Seyirci ise büyük bir tezahürat eşliğinde alkışladı.

HABER: GİZEM ÇAKAL