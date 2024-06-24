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Yangın nedeniyle yeniden çalıştırılamayan otobüsün yolcuları, yola başka araçlarla devam etti.

Dumandan etkilenen 3 yolcuya, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Otobüs sürücüsü ve yoldan geçen diğer araçların sürücülerinin ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yapmasının ardından gelen Suluova ve Merzifon belediyeleri itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bayram tatilinde Babadağ'dan 7 bin 117 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Bayram tatilinde Babadağ'dan 7 bin 117 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Dumanın, otobüsün içine dolması üzerine sürücü, aracı yol kenarına park ederek, otobüste bulunan 38 yolcuyu tahliye etti.

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