Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar lira para hareketliliği belirlenen şüphelilere yönelik "Sibergöz-44" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma yürütüldüğünü aktaran Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, İstanbul ve Kocaeli merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 107 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Siber devriyelerimiz 7/24 görevinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydederek, polis ekiplerini tebrik etti.

Operasyonun detayları

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik İstanbul, Ankara, Aydın, Kocaeli, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformlarından "Forex Yatırım, Yüksek Kazanç" adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri vatandaşlara "Radiant Capital, FED, IND Yatırım, Winner Financal" isimli mobil uygulamaları telefonlarına indirterek 10 kişiden yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç sağlayan ve 45 farklı paravan şirket kurarak, hesaplarında 3 milyar lira para hareketliliği olduğu tespit edilen 96 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik Ağrı, İstanbul, Balıkesir ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda, bir e-ticaret sitesi üzerinden "forklift, çekme karavan vb" ilanlar verip, iletişime geçtikleri vatandaşlardan "ürün bedeli, kapora bedeli" adı altında para talep ederek 12 kişiden haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.