Haber: Mert Osman Erman

Avrupa, İtalya'da "cennet haftası" olarak adlandırılan bir sıcaklık dalgası olan "settiamana infernale" ile yanıp kavruluyor. Çin ve ABD'de 50 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydedildi ve hastane hastalarını serinletmek için buzla doldurulmuş cenaze torbaları kullanılıyor. İngiltere, tarihinde en sıcak Haziran ayını yaşadı.

2022 yılında İngiltere, ilk kez 40 derecenin üzerinde bir sıcaklık kaydetti. Geçen yılki sıcaklık dalgası Avrupa genelinde 60.000 ölüme neden olduğu suçlanıyor.

Birleşmiş Milletler'in "küresel kaynama" çağında yaşadığımıza dair uyarıda bulunması şaşırtıcı değil.

Meteoroloji Dairesi'nden Prof. Lizzie Kendon, "artık bu sadece uzakta veya gelecekte olacak bir şey olmaktan çıktığını, şu anda bunu gerçekten yaşıyor olduğumuzu fark etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyor.

Pek sıcak havalarda ter içinde bir gölet olma eğilimindeyim, ancak beni bir sıcak dalgası deneyine katılmaya davet ettiler.

Galler Üniversitesi'nden Prof. Damian Bailey, bana tipik bir sıcak dalgası deneyi yapmak istiyor. Bu yüzden 21°C'de başlayıp termostatı 35°C'ye ve nihayetinde İngiltere'nin en sıcak gününe denk gelen 40.3°C'ye kadar çıkaracağız.

Prof. Bailey, "Terleyeceksin ve vücudun fizyolojisi oldukça önemli ölçüde değişecek" diye beni uyarıyor. Prof. Bailey, beni çevresel odasına götürüyor. Bu, içindeki hava sıcaklığı, nem ve oksijen seviyelerini hassas bir şekilde kontrol edebilen bir bilimsel cihazın odası büyüklüğündedir.

Daha önce burada soğuk etkilerini araştırmak için bulunmuştum.

Ancak parlak çelik duvarlar, ağır kapı ve küçük gemi delikleri, sıcaklık artışını beklerken yeni bir anlam kazanıyor.

Fırının içine bakıyormuş gibi hissediyorum.

Sıcaklık mükemmel derecede keyifli olan 21°C'de başlıyor ve ilk "her şeyi tamamen çıkar" talimatı Prof. Bailey'den geliyor.

Kaşımı kaldırmama cevaben, terimi nasıl değiştiğini görerek ne kadar terlediğimi anlayacağımızı söylüyor.

Sonra cildimin ve iç organlarımın sıcaklığını, kalp atış hızımı ve kan basıncımı takip eden baş döndürücü bir dizi aletle bağlanıyorum. Büyük bir ağızlık, nefesimi analiz ediyor ve ultrason, boynumdaki karotid arterler aracılığıyla beynime akan kan akışını inceliyor.

"Kan basıncı güzel çalışıyor, kalp atış hızı güzel çalışıyor, şu anda tüm fizyolojik sinyaller bana mükemmel durumda olduğunu söylüyor" diyor Prof. Bailey.

30 kelimeyi ezberlemek gibi bir hızlı beyin testi tamamlamamız gerekiyor ve sonra vantilatörler devreye giriyor. Sıcaklık artmaya başlıyor.

Vücudumun tek bir amacı var - kalp, akciğer, karaciğer ve diğer organlarımın çevresindeki çekirdek sıcaklığı yaklaşık 37°C civarında tutmak.

"Termostat beyninde veya hipotalamusta, sürekli olarak sıcaklığı ölçüyor, sonra bunların hepsini korumaya çalışmak için dışarıya tüm bu sinyalleri gönderiyor" diyor Prof. Bailey.

35°C'de bir mola verip daha fazla ölçüm yapıyoruz. Burada şimdi sıcak. Rahatsız edici değil - sadece bir koltukta dinleniyorum - ama bununla çalışmak veya egzersiz yapmak istemezdim.

Vücudumda bazı değişiklikler zaten belli oluyor. Daha kırmızı görünüyorum. Damian da öyle, o da benimle burada mahsur kalmış. Bunun nedeni, cildimdeki yüzeyine yakın olan kan damarlarının, sıcak kanımın ısıyı havaya kaybetmesini kolaylaştırmak için açılması.

Ayrıca terliyorum - damlamıyorum ama parıldıyorum - ve ter buharlaştığında beni serinletiyor.

Sonra 40.3°C'ye ilerliyoruz ve şimdi sıcaklık beni dövüyor gibi hissettiriyor.

Prof. Bailey, "Doğrusal değil, üstel. Beş derece santigrat daha fazla pek bir şey ifade etmiyor gibi görünüyor, ama fizyolojik olarak gerçekten çok daha fazla bir zorluk" diyor.

Daha yüksek gitmiyor olmamıza seviniyorum. Alnıma el sürdüğümde, hemen ıslak. Şimdi testleri tekrarlıyoruz.

Terli kıyafetlerimi yerlere atıyor, kendimi havluyla silip teraziye geri çıktığımda, deney boyunca bir buçuk litre su kaybettiğimi öğrenmek beni şaşırtıyor.

Cildime yakın tüm kan damarlarını açmak için yapılan bu çaba da belli. Kalp atış hızım önemli ölçüde arttı ve 40°C'de dakikada bir litre daha fazla kan pompalıyor.

Bu ekstra yük, kalbin üzerinde bir baskı oluşturur ve sıcaklık yükseldiğinde kalp krizi ve felçlere bağlı ölümlerde artışa neden olur.

Ve kan cildime akarken, beynim zarar görüyor. Kan akışı azalıyor ve kısa süreli hafızam da azalıyor.

Ancak vücudumun temel amacı - çekirdek sıcaklığımı yaklaşık 37°C civarında tutmak - başarıldı.

"Vücudunuz, bu çekirdek sıcaklığı korumak için gerçekten güzel çalışıyor, ancak tabii ki, sayılar size saat 21'de olduğunuz canavarın, 40 derecede olduğunuz canavardan çok farklı olduğunu gösteriyor ve bu bir saatten daha az bir sürede oluyor" diyor Prof. Bailey.

Nem faktörü

Benim deneyimimde sadece sıcaklık değişti, ancak göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli faktör hava içindeki su buharı miktarı - nem.

Sıcak bir gecede gerçekten rahatsız olduysanız, bunu su buharının vücudumuzun soğuması yeteneğini engellediği için suçlayabilirsiniz.

Sadece terlemek yeterli değil - ter havaya buharlaştığında serinlik etkisini bize verir.

Havadaki su seviyesi yüksek olduğunda, terin buharlaşması daha zor olur.

Damian, nem oranını %50 sabit tuttu (İngiltere için olağanüstü değil), ancak Pennsylvania State Üniversitesi'nden bir ekip, farklı sıcaklık ve nem kombinasyonlarında bir grup sağlıklı genç yetişkini test etti. Çekirdek vücut sıcaklığının hızla yükselmeye başladığı anı arıyorlardı.

"İşte o tehlikeli an. Çekirdek sıcaklığımız yükselmeye başlar ve bu organ yetmezliğine yol açabilir" diyor araştırmacı Rachel Cottle.

Bu tehlikeli noktaya nem yüksek olduğunda daha düşük sıcaklıklarda ulaşılıyor.

Endişe verici olan, sıcaklık dalgalarının sadece daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli hale gelmemesi, aynı zamanda daha nemli hale gelmeleri, diyor Cottle.

Geçen yıl Hindistan ve Pakistan, kritik sıcaklıklar ve yüksek nemle etkilenen şiddetli bir sıcaklık dalgası geçirdi. "Bu kesinlikle şu anki bir sorun, gelecekteki bir sorun değil" diyor.

İnsan vücudu, çekirdek sıcaklığının yaklaşık 37°C derece olduğu şekilde çalışır. Çekirdek ısımız 40°C'ye yaklaştıkça, baş dönmesi ve baygınlık eğilimi artar.

Yüksek çekirdek sıcaklıkları kalp kası ve beyin gibi vücudumuzun dokularına zarar verir. Sonunda bu ölümcül olur.

"Çekirdek sıcaklık 41-42 derece civarında yükseldiğinde, gerçekten çok büyük sorunlar görmeye başlıyoruz ve tedavi edilmezse birey hipotermiye yenik düşerek aslında ölüyor" diyor Prof. Bailey.

Bu olgu - sıcak çarpması - bir tıbbi acil durumdur. Kişilerin sıcaklığa dayanma yeteneği farklılık gösterebilir, ancak yaş ve kötü sağlık durumu bizi daha savunmasız hale getirebilir ve tatillerde keyif aldığımız sıcaklıklar, yaşamın farklı bir döneminde tehlikeli olabilir.

"Bugün laboratuvardan yüzünde bir gülümsemeyle ayrılacaksın - bana gelen tüm bu istatistikler senin bu meydan okumaya yükseldiğini ve gerçekten iyi bir iş çıkardığını söylüyor" diyor Prof. Bailey.

Ancak yaşlılık, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, bunama ve bazı ilaçlar vücudunun zaten daha fazla çalışmasını gerektirir ve sıcaklığa tepki verme yeteneği azalır.

"Sıcaklık ve nem eklendiğinde, bazen bu meydan okumaya yükselme şansları olmuyor" diyor Prof. Bailey.

Başa çıkma yolları nelerdir?

Sıcaklıkla başa çıkmanın birçok açık ve iyi bilinen yöntemi vardır - gölgede kalmak, bol kıyafet giymek, alkol tüketmekten kaçınmak, evinizi serin tutmak, en sıcak saatlerde egzersiz yapmamak ve vücudunuzu iyi hidrate etmek (bir saatte ne kadar terlediğimi gördünüz).

"Başka bir ipucu da güneş yanığı almamaya çalışmaktır. Hafif bir güneş yanığı, terlemeyi veya terleme yeteneğini iki hafta boyunca etkileyebilir" diyor Prof. Bailey.

Ancak sıcaklıkla başa çıkmak, hepimizin alışmaya alışmamız gerekebileceği bir şeydir.

İklim değişikliğiyle ilgili olarak Prof. Lizzie Kendon, yüksek emisyon senaryosunda İngiltere'nin en sıcak yaz gününün 6°C artabileceğini belirtti ve "Bu yüzyılın sonunda muazzam bir artış" dedi.