Siemens'ten yapılan açıklamaya göre ekip, elektrikli araçlar için kablosuz şarj çözümlerinin dünya çapında benimsenmesini ve standartlaştırılmasını teşvik ederek sorunsuz bir kablosuz şarj deneyimi sağlamayı amaçlıyor. Sektör uzmanlarının katılımına açık olan bu geliştirme ekibi, faaliyetlerine eylül ayında başlayacak.

Kablosuz Güç Aktarımı Geliştirme Ekibi’nin kuruluşu, elektrikli araçlar için sorunsuz kablosuz şarj çözümleri sağlanması ihtiyacına dayanıyor. Bu alandaki boşluklar, araç orijinal ekipman üreticileri (OEM) için zorluklar teşkil ederken, kablosuz şarjın hızla benimsenmesine de engel oluşturuyor.

Siemens AG, WiTricity ve MAHLE öncülüğünde kurulan CharIN Geliştirme Ekibi, bu boşlukları zamanında kapatarak kablosuz güç aktarma teknolojisinin gelişen elektrikli mobilite ekosistemine başarılı şekilde entegre edilmesini ve etkili şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor.

CharIN Ekibi, statik 11 kW şarj sistemine odaklanarak araçların şarj edilmesine yönelik kablosuz güç aktarımı (WPT) teknolojisindeki standartların uyumlaştırılması için aktif olarak çalışıyor. Ekip. mevcut WPT standartlarındaki boşlukları gidererek kesintisiz, verimli ve evrensel kablosuz şarj çözümleri için bir temel oluşturmayı hedefliyor. Kablosuz şarjın kullanılabileceği durumların belirlenmesi, bu teknolojinin çeşitli elektrikli araç platformlarına entegrasyonunda çok önemli bir rol oynayacak.

CharIN Ekibi, birlikte çalışma prensiplerine yönelik titiz test prosedürleri ve sertifikasyon yönergeleri tanımlayarak, kablosuz şarj çözümlerinin güvenilir, verimli ve farklı platformlarla uyumlu olmasını sağlamayı amaçlıyor. CharIN Ekibi, ayrıca, kablosuz güç aktarımıyla ilgili teknolojilerin bir arada çalışmasının sağlanmasına odaklanacak ve elektrikli araç şarjının geleceği için uyumlu bir ekosistemin gelişimini teşvik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CharIN e.V. Yönetim Kurulu Başkanı Claas Bracklo "Yeni CharIN Geliştime Ekibi’nin kurulmasıyla akıllı şarj alanında yeni bir dönemin önünü açıyoruz. Bilgiyi paylaşarak ve iş birliğini teşvik ederek kablosuz şarj çözümlerinin sorunsuz entegrasyonunu destekliyor ve dünya çapında elektrikli araçların geleceğine enerji katıyoruz." ifadelerini kullandı.

CharIN Ekibi’nin başındaki Thomas Wuerz de geliştirme ekibini kablosuz şarj seçeneklerini son müşterilere kısa süre içinde sunabilmek amacıyla kurduklarını bildirdi.

AA