HABER: DİNÇER KARACALAR

Fit ve düzgün fiziğiyle herkesin ilgi odağı olan ünlü manken, plajda gözleri kamaştırdı. Denizi çok sevdiğini belirten Sert “ bilenler bilir yüzmeyi çok seviyorum geldiğim gibi kendimi denize attım” dedi.