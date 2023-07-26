HABER: DİNÇER KARACALAR
Fit ve düzgün fiziğiyle herkesin ilgi odağı olan ünlü manken, plajda gözleri kamaştırdı. Denizi çok sevdiğini belirten Sert “ bilenler bilir yüzmeyi çok seviyorum geldiğim gibi kendimi denize attım” dedi.
HABER: DİNÇER KARACALAR
Fit ve düzgün fiziğiyle herkesin ilgi odağı olan ünlü manken, plajda gözleri kamaştırdı. Denizi çok sevdiğini belirten Sert “ bilenler bilir yüzmeyi çok seviyorum geldiğim gibi kendimi denize attım” dedi.
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