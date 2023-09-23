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Sevilgen, AA muhabirine, kaçarken ayının ayağını tuttuğunu belirterek, "Ayağımı kurtarayım derken elimi tuttu, sonra köpekler ayıya saldırınca kaçtım. Panik yaptığım için biraz korktum. Binlerce şükür kurtuldum." dedi.

İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve tedavi altına alınan Sevilgen'in, sağlık durumu iyiye gidiyor.

Köpeklerin ayıya saldırması üzerine kaçmayı başaran ve ayının pençe darbeleriyle yararlanan Sevilgen, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çoban köpeklerinin bulunduğu bölgeye giden Sevilgen, bir anda karşısına çıkan ayı nın saldırı sına uğradı.

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