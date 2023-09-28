Haber: Dinçer Karacalar





KerkiSolfej’in gerçekleştirdiği sonbahar konserleri kapsamında iki ay sonra İstanbullularla yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan Sıla, seyircisini 'Bırak' şarkısıyla selamladı. Özel repertuvarıyla şarkılarını sevenleriyle dev bir koro halinde seslendiren sanatçı, iki saat boyunca hafızalardan silinmeyecek bir performans sergiledi.





Moda ikonu Sıla



Konserlerinde stiliyle dikkat çeken Sıla Harbiye Açıhava’da ilk yarı Amor Garibovic tasarımı korse&body ile Alaia dizaynı pantolon giydi. İkinci yarı kostümünde ceketi Amor Garibovic atleti Ümit Ünal ve pantolonu Alaia imzalıydı. Sanatçı ayakkabıda Alexander Mcqueen, takılarda Bee Goddess tercih etti.





Seyircisiyle Düet Yaptı



Sıla, Vur Kadehi şarkısını seslendirirken kendisine coşkuyla eşlik eden seyircisinin veteriner arkadaşı Şükrü Çobanoğlu olduğunu görünce şaşırdı ve sahneye davet etti. Şarkıyı arkadaşıyla birlikte söyleyen sanatçı, "Yıllarca biz kendisine çocuklarımızı emanet ettik. Şimdi sahnede kendisiyle şarkı söylemek ne büyük mutluluk." dedi.





Yoğun İlgi Üzerine 7. Konser



28 Eylül, 1 Ekim, 14 Ekim tarihlerinde Harbiye Açıkhava’da hayranlarının karşısına çıkacak olan Sıla, sevenlerinin yoğun talebi üzerine bu yılın 7. konserini 30 Ekim’de verecek. Sıla, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek.