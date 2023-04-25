İSTANBUL- Müzik kariyerinin 16. yılını geride bırakan pop müziğin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla, ilk kez Günay'da gazino sahnesine çıktı. Rezervasyonlarının tamamı satışa çıktığı ilk gün dolan konserinde Sıla kendisini izlemeye gelen Orhan Gencebay'ın 'Batsın Bu Dünya' şarkısını söyleyerek beğeni topladı.

Sıla, bayramın ikinci günü Günay'da gerçekleşen şovunda 30 şarkılık geniş repertuvarıyla misafirlerini coşturdu. Sanatçı en sevilen şarkılarının yanı sıra söylediği sanat müziği parçalarıyla izleyicisini mest etti.

Sıla sahnede duygularını; ''Bu akşam için bize ne mutlu. Böyle güzel bir yerde beraberiz. Biz 10 senedir filan konuşuyoruz Günay'la. 10 senedir ayak diretiyorum diyebilirim. Bu akşam benim için bir ilk. Çok teşekkür ediyorum Günay ailesine.'' sözleriyle ifade etti.

SILA'DAN 'BATSIN BU DÜNYA'

Sanatçıyı izleyenler arasında Orhan Gencebay da vardı. Sıla, Gencebay'ın ünlü ''Batsın Bu Dünya'' şarkısını söyleyerek büyük beğeni topladı. Gencebay bu jest karşısında duygulanırken seyirci iki sanatçıyı da uzun süre alkışladı.

Sıla, rezervasyonları ilk günden dolan Günay sahnesine yoğun ilgi üzerine tekrar çıkacak. 6 Mayıs'da Ankara Günay, 20 Mayıs İstanbul Günay'da yeniden sahnede olacak.

HABER: ERCAN AYDIN