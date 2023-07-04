Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada yoğun yağışların ardından su kaynakları canlandı, bitki örtüsü çeşitliliğinde artış yaşandı.

İlkbaharda havaların ısınmasıyla yaylaya çıkan ve zorlu doğa şartlarıyla mücadele eden göçer aileler, burada hayvanlarının her türlü bakımını yerine getiriyor.

Besiciler, havaların ısındığı bugünlerde güneşten etkilenmemeleri ve gelişim sağlamaları için koyunlarını imece usulü kırkıyor. Göçerler, sonbaharda havaların soğumaya başlamasıyla köylerine geri dönmeyi planlıyor.

Göçerlerden İlhan Artan, bu sene yağmurlarla yaylada ot ve su durumunun çok iyi olduğunu bu durumdan memnun olduklarını söyledi.

Yayla yaşamında zorlukların yanında güzelliklerin de olduğunu dile getiren Artan, "Bizim ve amcamızın 1000 koyununa çobanlık yapıyorum. Sabah erken saatlerinde hayvanları otlatmaya başlıyorum. Geceyi çölde geçiriyoruz öğleye doğru sağıma getiriyoruz. Öğle arasında da koyun kırkmaya yardım ediyorum. Bunca yorgunluğun üzerine koyunları kırkıyorum. Zor ama mücadeleye alıştık, her sene böyleyiz." diye konuştu.

Resul Artan ise el birliğiyle yayladaki koyunları kırkmaya başladıklarını anlattı.

AA