Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıyı kesimlerinde yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçeleri ve köylerinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi."

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.