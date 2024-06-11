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Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.

Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza da ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.

Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile görüştü

Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile görüştü

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