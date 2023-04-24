İSTANBUL- SİSEV Başkanı Zeki KARAOĞLU tüm yönetim kuruluyla beraber sahneye çıkarak, vakıf yönetimini temsilen yaptığı konuşmasında, "Gördüğünüz gibi, biz bir orduyuz, gönüllü ordusuyuz…' " diye başladığı sözlerine, “Tüm bağışçılarımızla beraber, kucak açtığımız öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor… ve yaşanılan deprem felaketi nedeniyle ilimize gelen depremzede öğrencilerimize de kucak açtık, gelen talepleri de istisnasız değerlendiriyoruz." ifadelerini ekledi. Karaoğlu konuşmasına “Önümüzdeki günlerde hiç durmadan yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Tüm bağışçılarımızla birlikte bir hayata dokunabiliyorsak ne mutlu bizlere… Vakfımızın içinde hem Sivaslı hem de Sivaslı olmayan üyelerimiz ve bağışçılarımız var. Vakfımıza herkesi davet ediyorum.” diye devam etti.

Gece içinde vakfa ait imzalı Sivasspor forması açık artırmaya sunuldu. Vakıf yöneticisi Hamit Çelik, ‘’bu formayı ben alamazsam uykularım kaçar’’ diyerek, en yüksek artırımı yaptı ve ‘’Bu forma ofisimin en güzel köşesini süsleyecek’’ dedi. Ayrıca bu anlamlı günde, bağış yapmakta misafirler birbirleriyle adeta yarıştılar. Sivas’tan telefonla bağlanarak Sivas borsası adına başkanı Hayrullah Karakaya tarafından yapılan bağış geceye ayrı bir anlam kattı. Borsa başkan yardımcısı Harun Bozdağ ve Sivas şehir kültür dernek başkanı Ahat Türkmenoğlu’da ‘’ bu gece bizim gecemiz’’ diyerek eşleriyle Sivas’tan gelerek geceye katılanlar arasındaydı. Başkan yardımcısı Ahmet Tecer ve Başkan vekili Şerafettin Güneyli’ de, neredeyse hiç oturmayarak katılan misafirlerle tek tek ilgilenerek, gecenin tüm heyecanını misafirlere yansıttılar.

Vakfın basın sözcüsü Dr. Uğur Alfatlı, ‘’bizler o kadar iddialıyız ki, toplumsal yaraları sarmak, eğitimde gençlere ve çocuklara, engelli ve yaşlılarımıza yardım yarışında en önde olmak istiyoruz. Yönetim kurulu olarak, hedeflerimiz çok büyük. Yardımda sınır tanımayacağız. Proje sorumlumuz Nazmiye Fişenkçi’nin yönetim kuruluna sunduğu yeni dosyalar olacak. Deprem bölgesine, yaptığımız yardımlarla bunun ilk örneklerini verdik’’ ve vakfımızın yaptığı yardımları Batuhan Tecer kardeşimizin yükümlendiği transferle yaptık’’ dedi. SİSEV Vakfı Birlik Beraberlik ve Dayanışma Gecesi, 10. Yıl Marşı ve Türk bayrakları eşliğinde yapılan pasta töreniyle yaşanılan coşkulu ve duygulu anlarıyla beraber, tekrar buluşma temennileriyle sona erdi.

HABER. DİNÇER KARACALAR