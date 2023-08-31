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Beşiktaş ile EMS Yapı Sivasspor, 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.

Santarelli: Türk halkı için oynayın

Santarelli: Türk halkı için oynayın

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor 'da futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.

SİVAS (AA) - Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvet çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

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