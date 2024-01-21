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84. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in sert vuruşunu, kaleci Nita iki hamlede güçlükle kontrol etti.

15. dakikada penaltıyı kullanan Manaj, topu 2. defa ağlara gönderdi: 2-0

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