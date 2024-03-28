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Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 9. dakikada Emre Gökay, 63. dakikada penaltıdan N’Jie ve 67. dakikada Alaaddin Okumuş kaydetti.

19 Yaş Altı Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur maçları öncesi toplandı

19 Yaş Altı Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur maçları öncesi toplandı

Sivasspor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Olcar yönetirken, yardımcılıklarını ise Azad İlhan ve Faruk Yağlı yaptı.

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