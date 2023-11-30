Çetin, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, ligde geçen hafta sahalarında 3-3 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının zevkli ve iyi bir maç olduğunu belirtti.

Kendileri için 3 puan almanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"Trabzonspor gibi bir takıma 3 gol atıp kazanamamak bizim adımıza olumsuzdu. Üstüne koya koya devam etmeye çalışıyoruz. İlk yarı 2-0 veya 2-1 bitseydi çok farklı olabilirdi. O dakikada oyuna müdahale edemezsiniz. Takım iyi oynuyor, 2 tane gol bulmuş. Basit goller yedik. Çok çalışıyoruz ama yediğimiz golleri analiz ettiğimizde pozisyon hatası yapmışız. Doğru yerde durabilsek, rakip o golü atamayacak veya o pası veremeyecek. Bunun üzerine çalışıyoruz ama sahadaki arkadaşlarımız da daha dikkatli olmalı. Bireysel hatayı kabul edebiliyoruz ama pozisyon hatasını çok fazla kabul edemiyoruz. Bunu da arkadaşlarımıza geldiğim günden beri söylüyorum. Pozisyon hatasını ne kadar asgariye indirebilirsek bizim için o kadar iyi olur."

"İnşallah bu zorlu periyottan iyi bir şekilde çıkarız"

Çetin, ligde zor bir periyoda girdiklerine işaret ederek, "Trabzonspor maçı ile başladık ve Fenerbahçe deplasmanına, içeride kupa maçı oynayıp yine Konyaspor deplasmanına, içeride Galatasaray ile oynayıp Başakşehir deplasmanına gideceğiz. Gerçekten zor bir fikstür ama bütün maçlar zor. Kolay bir takım yok. Herkes herkesi yenebiliyor. Bu maçlardan çıkartabileceğimiz kadar puan çıkartmamız gerekiyor ki ikinci yarı biraz daha avantajımız olsun. Biz iyi futbol oynatmaya ve skorları almaya çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu zorlu periyottan iyi bir şekilde çıkarız." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahalarında Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Çetin, genç ve daha az forma şansı bulan oyunculara görev vereceklerini, kupada gidebilecekleri yere kadar gitmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.