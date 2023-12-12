Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ligde geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan Sivas temsilcisi, puan cetvelinde 12. sırada yer aldı.

Galatasaray, hakem Meler'e yapılan saldırı nedeniyle Kulüpler Birliği'ni acil toplantıya davet etti

Galatasaray, hakem Meler'e yapılan saldırı nedeniyle Kulüpler Birliği'ni acil toplantıya davet etti

Ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Sivasspor , 4 maçlık galibiyet hasretini 15. haftada dün deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.

Ligde son galibiyetini 10. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada evinde Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.