Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün transfer edilen Mijo Caktas'ın takımla ilk idmanına çıktığını belirtti.

Transfer görüşmeleri devam eden Özbek kanat oyuncusu Azizbek Turgunboev'in sağlık kontrolünden geçtiğini aktaran Uygun, "Eğer bir aksilik olmazsa Allah'ın izniyle onu da aramıza katacağız. Başkanımız 'Bir sürpriz daha yapacağım.' dedi. Yarın veya sonraki gün bir transfer daha takımımıza katılacak." diye konuştu.

Uygun, takımdaki yabancı oyuncu sayısının 12'ye yükseleceğini ifade etti.

Ligde kritik bir noktada olduklarını vurgulayan Uygun, "Çok sakatlıklar verdik, çok eksiklerimiz oldu. Samuel Saiz ve Rodrigues'in takımdan beklenmedik ayrılıkları gerçekten zor oldu. Onların yerini yeni yeni doldurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"45 puanın üzerine çıkmak istiyoruz"

Lig maratonunda takımların ara transfer döneminde çok büyük paralar harcayarak güçlendiğini vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:

"Biz de kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz. O yüzden de bizim için ligin boyutu kısaldıkça daha da rahatlamak ve bir an önce 45 puanın üzerine çıkmak istiyoruz. Takım halinde tüm maçlarımızın çok önemli olduğunu biliyoruz ve bunları kazanmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki çok daha güzel yerlere hep birlikte geleceğiz."

"Hayal ettiklerimize doğru yürüyüşe başlayacağız"

Uygun, transferi noktaladıktan sonra yeni sezon planlamasını yapmayı hedeflediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki liglerde gençleri tarama ekibiyle, gelecek sezonun gençleriyle ve aynı zamanda da takımdaki gidecek, kalacaklara göre yabancı transferlerini ona göre belirleyeceğim, yeni sezonun planlamasını yapacağım. Malum, yeni gelenler haricinde seneye 7 yabancı oyuncumuzun sözleşmesi bitiyor. Yeni sezonda 11 yabancıyla oynuyorsunuz. Böyle olduğu bir ortamda Türk oyuncu sayısı yaklaşık 19'a yükseliyor. Türkiye genelinde yetenekli, inandığımız futbolcuları kadromuza katarak yeni sezonda hayal ettiklerimize doğru yürüyüşe başlayacağız."

Uygun, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'a yapılan transfer tekliflerini de değerlendirdiklerini ifade etti.

Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor ile dün oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer gruptaki futbolcular ise koşu ve açma-germe hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.