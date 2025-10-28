ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyet'in 102. yılını coşku, mutluluk ve umutla kutladıklarını bildirdi.

Cumhuriyet'in ilanının aslında, türlü yokluklarla mücadele eden, kendilerinden katbekat üstün düşmanlarla savaşan, ama hiç pes etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğuşunun ilanı olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyet'imizin ikinci asrında biz de ecdadımız gibi cesur olacağız. Büyük düşünmeye, büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Özel sektör olarak ekonomiye katkılarımızı, yatırımlarımızı ve istihdam sağlamadaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıranları rahmetle ve minnetle anıyorum. Milletimize en çok yakışan yönetim biçimi olan Cumhuriyet'imizin özünde bağımsızlığımız, demokrasimiz, kardeşliğimiz, bir ve beraberliğimiz yatar. Bu değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.'

'Üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletinin azim, kararlılık ve bağımsızlık sevdasının en güçlü sembolü olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, özgürlüğü, eşitliği, adaleti ve çağdaş bir yaşamı miras bıraktığına işaret eden Palandöken, 'Türk milleti olarak Cumhuriyet'imizin kuruluş felsefesine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve milli birlik ruhuna her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletimizin alın teriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla yoğrulmuş bir yaşam biçimidir.' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in kazanımlarının Türkiye'nin her alanda gelişmesinin, kalkınmasının ve dünyada saygın bir yer edinmesinin temel taşını oluşturduğunu vurgulayan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

'Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak Cumhuriyet'in kazandırdığı değerler sayesinde üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Cumhuriyet'in getirdiği fırsat eşitliği ve girişim özgürlüğü sayesinde, her vatandaşımız emek vererek kendi geleceğini inşa edebilmekte, toplumun refahına katkı sunabilmektedir. Bizler, bu bilinçle Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmak, genç kuşaklara aktarmak ve onları Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine inançla hazırlamakla yükümlüyüz. Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.'

'Yeni köprüler kurmaya devam ediyoruz'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da 29 Ekim 1923'ün Türk milletinin kaderine yön verme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, istiklal yolculuğunun taçlandığı, tarihin en önemli dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yokluklar içinden doğduğunu, Türk milletinin azmi ve çalışkanlığıyla kısa sürede dünyada hak ettiği yeri almayı başardığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

'Cumhuriyet ile yaşıt ATO olarak, kurulduğumuz günden bu yana şehrimiz ve ülkemizin ekonomisinin gelişimi için çalışıyor, kalkınma sürecimize katkı sağlıyoruz. Küresel ölçekte değişen ticaret dinamiklerini yakından takip ediyor, üyelerimizi uluslararası pazarlara açmak için işbirlikleri ve yeni köprüler kurmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da hedefimiz, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Bu yolda, iş dünyası olarak bizlere düşen görev, üretmek, yenilikçi olmak, dünyayla entegre olmak ve geleceğimize yatırım yapmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yaşını bir kez daha gurur ve mutlulukla kutluyorum.'

Muhabir: Serhat Tutak