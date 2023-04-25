İSTANBUL- Full Circle’daki yapımcıların oyunun oynanış sistemine ve geliştirilme aşamasına dair yorumlarını görebileceğiniz ¨The Board Room 3. Bölüm¨ videosunu yayında.

Yayınlanan videoda yapımcılar; oyun içindeki aktiviteleri, ödülleri ve tecrübeleri izleyenlerle paylaşıyor.

Öncelikle, skate.’te mikro ödeme sisteminin yer almayacağını belirtmekte fayda var. Oyun hakkındaki bir diğer önemli başlık ise Activities adı verilen ve sürekli değişkenlik gösteren oyun tipleri. Bu ana modun altında yer alacak aktiviteler gerçekliğin sınırlarını zorlayacak ve oyuncuların unutulmaz anlar yaşamalarını sağlayacak. Activities şu an için dört farklı oyun tipinden oluşuyor: Tek kişilik bir mod olan ve sürekli olarak değişkenlik gösteren Challenges, her defasında farklı bir oyun tecrübesi sunacak. Çok oyuncuyla oynanabilecek olan Pop-ups, şehirde dinamik olarak yer alan görevlerden oluşuyor. Tüm skate. oyuncu topluluğunun katılımına açık olan Community Events’in yanı sıra oyuncuların birbirleriyle tanışmalarını ve bunu yaparken pratik yapmalarını veya yeteneklerini sergilemelerini sağlayan Throwdowns da diğer aktivite başlıklarını oluşturuyor.

Şehrin getirdiği dikey oyun alanının kullanılmasını isteyen yapımcılar, Climbing Challenges adında bir başlık üzerinde çalışıyor. Tag, yani ¨ebelemece¨ veya ¨elim sende¨ olarak tabir edebileceğimiz mod ise yapımcıların üzerinde çalıştıkları bir başka eğlenceli oyun tipi.

HABER: METE YILMAZ