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Seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamalarında, eski Başbakan Robert Fico'nun Sosyal Demokrat Partisinin rakiplerinden az bir farkla yarışı önde tamamlayacağı tahmin ediliyordu.

Seçimde 18-21 yaş aralığında 185 bin yeni seçmen oy kullanacak.

Çekya'dan 1993'te ayrılarak egemenliğini ilan eden ülkede, dokuzuncu kez milletvekili seçimi yapılıyor.

İrili ufaklı 25 parti ve ittifakın yarıştığı seçimde yüzde 7 barajını aşan partiler meclise girecek.

Ülkedeki 18 yaş üstü yaklaşık 4,4 milyon seçmen, 150 sandalyeden oluşan parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 22.00'ye kadar oy kullanabilecek.

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