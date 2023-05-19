İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi.
Kabul, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşiyor.
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi.
Kabul, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşiyor.
AA
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