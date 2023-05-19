İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi.

Emlak Konut ve THY'den İstanbul'da yeni konut kampanyası Emlak Konut ve THY'den İstanbul'da yeni konut kampanyası

Kabul, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşiyor.

AA