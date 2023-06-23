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"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediği tespit edilen Burak Arslan isimli şüpheli, kimlik bilgilerinin belirlenmesinin ardından bugün gözaltına alındı.

İSTANBUL AA- Pati Koruyucuları üyesi bir kişinin, 18 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara karşı ölüm tehdidinde bulunduğu iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

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