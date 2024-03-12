Haber: Aslı Mercan Sarı

Seminerde, Tuzla Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında yayınlanan ve içinde, başta kadınlar olmak üzere tüm topluma örnek olabilecek türden hayat hikayelerinin yer aldığı kitabından örnekler veren Erdal Sarıçam, ülkemizde uzun yıllardır kadına yönelik şiddetle mücadele ve kız çocuklarının eğitimi gibi konularda yaptığı yoğun çalışmalarla tanınıyor.

Her kesimden kadının yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşen seminerde; Hz. Hatice, ressam Ayşe Işık, Dr. Marie Balter, Jeanne d’Arc, Dr. Safiye Ali ve Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gibi isimlerin, dinleyenlere moral ve motivasyon aşılayacak, güç ve cesaret katacak hayat hikayelerinden kısa kesitler sunuldu.

Kadına yönelik şiddetin, tüm toplumun bu anlamda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve bu konuda yapılacak farkındalık etkinlikleriyle önlenebileceğinin altını çizen Sosyolog Erdal Sarıçam, seminere katılan kadınlara şu an basım aşamasında olan yeni kitabının da müjdesini verdi.

Çalışmalarına Tuzla Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde devam eden Erdal Sarıçam’ın, yayınlanmış olan 14 kitabının 6 tanesi bütünüyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kaleme alınmış.

Daha önce çok sayıda eğitim seminerine ve konferansa imza atan Erdal Sarıçam, programını, Bağcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halil İbrahim Şan’a ve Güvenli Aile Derneği Yöneticisi Öznur Karataş Şan’a davetlerinden dolayı teşekkür ederek tamamladı.

Sarıçam’a, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Yöneticisi Özlem Şahin tarafından günün önemine binaen çeşitli hediyeler takdim edildi.